Uomini e Donne | Paola Frizziero diventa madre | è nato il primo figlio della storica corteggiatrice

(Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo le nozze dello scorso anno, una vecchia conoscenza dei fan diha sorpreso i fan con un grosso fiocco blu, apparso sulla bacheca Facebook e poi riconfermato da U&D News: si tratta didello show e dalla giornata del 10 settembredel piccolo Gennaro Maria. La napoletana classe 1982 aveva già da tempo comunicato la propria gravidanza alla fine dello scorso anno, specificando come la maternità fosse il successivo traguardo postosi dopo le nozze con il marito Francesco. I due erano convolati a nozze nell’aprile 2019, con una cerimonia in grande stile seguitissima dai fan del dating show; un anno e mezzo dopo, la coppia ha dato alla luce il, ...

Fiocco azzurro per Paola Frizziero. Uno dei volti più amati dal pubblico nel passato di "Uomini e Donne" è diventata mamma per la prima volta di Gennaro Maria. L'annuncio è arrivato dalla sorella dell ...A Uomini e Donne continui litigi tra Gemma, regina del Trono Over, e Nicola, suo corteggiatore 26enne. Ma come stanno davvero le cose tra loro? Le puntate del dating show di Canale 5 in onda in questi ...