"Un'anziana lesbica canadese che si spaccia per liberale": clamoroso, Costantino Della Gherardesca demolisce Severgnini (Di venerdì 11 settembre 2020) Una inattesa e roboante fucilata che agita la Rai, almeno secondo quanto riportato da Dagospia. Ad aprire il fuoco è Costantino Della Gherardesca, il bersaglio Beppe Severgini. Quest'ultimo, infatti, si è prodotto nella sua ultima bislacca teoria: "Dobbiamo rompere il silenzio sulla piaga Della cocaina", questo il titolo di un suo articolo. Nel pregiatissimo testo, Severgnini si chiede: "Perché non rendere pubblica l'identità del consumatore abituale? Non si tratta di crudeltà ma di autodifesa". Parole che hanno scatenato Costantino Della Gherardesca, che distrugge Severgnini con un cinguettio di rara ferocia: "C'è un'anziana lesbica ... Leggi su liberoquotidiano

JohSogos : RT @Libero_official: #Severgini chiede 'liste con tutti i nomi di chi usa stupefacenti', Costantino Della Gherardesca durissimo: 'Anziana l… - Libero_official : #Severgini chiede 'liste con tutti i nomi di chi usa stupefacenti', Costantino Della Gherardesca durissimo: 'Anzian… - MaurizioARicci : RT @CdGherardesca: C’é un’anziana lesbica canadese che, dopo essersi spacciata come liberale per anni, adesso vuole le liste di proscrizion… - GiusCandela : NON SOLO VERISSIMO, NOVARESI FUORI ANCHE DA SANREMO 2021. COSTANTINO DELLA GHERARDESCA CONTRO SEVERGNINI: 'ANZIANA… - amannux : RT @CdGherardesca: C’é un’anziana lesbica canadese che, dopo essersi spacciata come liberale per anni, adesso vuole le liste di proscrizion… -

Ultime Notizie dalla rete : anziana lesbica Costantino Della Gherardesca durissimo contro Beppe Severgnini: "Anziana lesbica canadese che si spaccia per liberale" Liberoquotidiano.it Brucia Moria, il campo profughi della vergogna

Brucia Moria, il campo profughi sull'isola greca di Lesbo che ospita circa 12.700 migranti e richiedenti asilo (quattro volte la sua capienza), in condizioni disumane: è il più grande d'Europa. Solo i ...

Lesbo: Unhcr offre sostegno per le conseguenze dell’incendio nel campo di Moria

L’Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, deplora l’incendio che ha distrutto in gran parte il Centro di registrazione e identificazione di Moria la scorsa notte e ringrazia le ...

Brucia Moria, il campo profughi sull'isola greca di Lesbo che ospita circa 12.700 migranti e richiedenti asilo (quattro volte la sua capienza), in condizioni disumane: è il più grande d'Europa. Solo i ...L’Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, deplora l’incendio che ha distrutto in gran parte il Centro di registrazione e identificazione di Moria la scorsa notte e ringrazia le ...