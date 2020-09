Una Vita, anticipazioni oggi 11 settembre: Felipe si innamora di nuovo? (Di venerdì 11 settembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.15? Felipe, vedovo di Celia, ha assunto una nuova domestica, Marcia. La ragazza è una spia assoldata da Ursula. Tra loro, però, nasce un forte feeling. Intanto anche Genoveva, a sorpresa, sembra interessata all’Alvarez-Hermoso… Felipe ha chiesto a Marcia di accompagnarlo all’evento organizzato nell’ambasciata brasiliana e i due si sono preparati alla serata. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 settembre 2020)“Una”, puntata dell’112020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.15?, vedovo di Celia, ha assunto una nuova domestica, Marcia. La ragazza è una spia assoldata da Ursula. Tra loro, però, nasce un forte feeling. Intanto anche Genoveva, a sorpresa, sembra interessata all’Alvarez-Hermoso…ha chiesto a Marcia di accompagnarlo all’evento organizzato nell’ambasciata brasiliana e i due si sono preparati alla serata. Articolo completo: dal blog SoloDonna

SkyTG24 : #11settembre 2001, una data che il mondo non dimenticherà mai. Nell’attentato terroristico alle #TorriGemelle perse… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - 7colli1 : @markorusso69 beh non rammento giochi in cui uno per una palla deve raccontarci la propria vita a volte basterebbe… - bianca_caimi : RT @IlTorvoOculista: #techetechete Una vita che ce la menano con la Loren e addirittura la Lollobrigida ma Monica Vitti è 4 spanne sopra d… -