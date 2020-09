Una Vita anticipazioni: EMILIO cerca un modo per non sposare Angelines ma… (Di venerdì 11 settembre 2020) Riuscirà EMILIO Pasamar (Josè Pastor) a non sposare Angelines Ledesma (Sara Sierra)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno osservare con attenzione tutto quello che succederà nel quartiere di Acacias nelle prossime settimane.Leggi anche: Beautiful puntate italiane: ci siamo, HOPE e LIAM scoprono la verità su BETH!Grazie all’aiuto della sua amata Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e di Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), il giovane ristoratore elaborerà infatti un astuto piano, che però gli si ritorcerà “ironicamente” contro… Una Vita, news: EMILIO in cerca di una soluzione per non sposarsi senza amore Se avete letto i nostri post precedenti ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 11 settembre 2020) RiusciràPasamar (Josè Pastor) a nonLedesma (Sara Sierra)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani di Unadovranno osservare con attenzione tutto quello che succederà nel quartiere di Acacias nelle prossime settimane.Leggi anche: Beautiful puntate italiane: ci siamo, HOPE e LIAM scoprono la verità su BETH!Grazie all’aiuto della sua amata Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e di Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), il giovane ristoratore elaborerà infatti un astuto piano, che però gli si ritorcerà “ironicamente” contro… Una, news:indi una soluzione per non sposarsi senza amore Se avete letto i nostri post precedenti ...

SkyTG24 : #11settembre 2001, una data che il mondo non dimenticherà mai. Nell’attentato terroristico alle #TorriGemelle perse… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - intornoAlTempo : RT @Sibilla96034949: Davvero potrei essere tutto ciò che la gente si aspetta da me, non ci metterei niente a far vedere la luna dentro al p… - Marijoy1994 : RT @SkyTG24: #11settembre 2001, una data che il mondo non dimenticherà mai. Nell’attentato terroristico alle #TorriGemelle persero la vita… -