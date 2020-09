"Una raccomandata". Vergogna di Repubblica contro la sorella della Meloni: compagni, che figura di palta (Di venerdì 11 settembre 2020) Che cosa c'entra Filippo Nogarin - ex sindaco grillino di Livorno, poi trombato alle Europee e oggi accumulatore di consulenze (dopo quella con il ministro D'Incà è arrivata quella con la giunta Raggi) con Arianna Meloni, sorella della più celebre Giorgia e storica precaria in Regione Lazio? Nulla. Eccetto per Sergio Rizzo che su Repubblica, vergando un ritratto sulla vicenda del pentastellato chiamato dall'assessore capitolino al Bilancio che a sua volta era stato nominato assessore proprio dal Nogarin a Livorno, ha inserito la signora Arianna - moglie di Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera - nel calderone di «amici» e «parenti» sistemati a suo avviso negli enti pubblici. Stavolta, però, l'inchiesta dell'esperto anti-casta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Che cosa c'entra Filippo Nogarin - ex sindaco grillino di Livorno, poi trombato alle Europee e oggi accumulatore di consulenze (dopo quella con il ministro D'Incà è arrivata quella con la giunta Raggi) con Ariannapiù celebre Giorgia e storica precaria in Regione Lazio? Nulla. Eccetto per Sergio Rizzo che su, vergando un ritratto sulla vicenda del pentastellato chiamato dall'assessore capitolino al Bilancio che a sua volta era stato nominato assessore proprio dal Nogarin a Livorno, ha inserito la signora Arianna - moglie di Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera - nel calderone di «amici» e «parenti» sistemati a suo avviso negli enti pubblici. Stavolta, però, l'inchiesta dell'esperto anti-casta ...

«Ancora una volta ho letto il mio nome, inserita tra i raccomandati della politica perché "sorella di" e "consorte di". Bene... Oggi però due cose le voglio scrivere anche io». Ossia demolire punto su ...

"Coronavirus, ridurre la quarantena è una mossa imprudente"

PERUGIA - "In un momento delicato come questo, in prossimità della riapertura delle scuole, non è prudente dimezzare i tempi della quarantena. È allo studio nel nostro Paese la possibilità di portare ...

