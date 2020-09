Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 11 settembre: Eugenio vuole riconquistare Viola (Di venerdì 11 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’11 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40? Nicotera cerca di fermare la moglie, Viola, che, non sapendo come uscire dalla loro crisi coniugale ha pensato di andare via da Napoli per un po’. Il magistrato intende recuperare terreno con la Bruni. Dopoché il matrimonio di Niko e Susanna è saltato, Viola comincia a pensare che l’unica soluzioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 settembre 2020)“Unal”, puntata dell’112020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40? Nicotera cerca di fermare la moglie,, che, non sapendo come uscire dalla loro crisi coniugale ha pensato di andare via da Napoli per un po’. Il magistrato intende recuperare terreno con la Bruni. Dopoché il matrimonio di Niko e Susanna è saltato,comincia a pensare che l’unica soluzioneArticolo completo: dal blog SoloDonna

