Un candidato ogni 170 elettori e l’ombra della ‘ndrangheta: la Valle d’Aosta torna al voto. E c’è pure il condannato (in primo grado) Rollandin (Di venerdì 11 settembre 2020) In Valle d’Aosta circa un elettore ogni 170 è candidato alle prossime elezioni regionali, ha calcolato l’Ansa basandosi sui 67mila votanti delle scorse elezioni. Le 12 liste in lizza presentano oltre 350 nomi che si contenderanno i 35 posti in consiglio, in una regione che conta appena 125mila abitanti. Una di queste è guidata da Augusto Rollandin, detto l’Imperatore, sei volte presidente della Regione tra il 1984 e il 2017 e storico leader dell’Union Valdôtaine, il partito autonomista da sempre egemone, oggi minacciato dall’ascesa salviniana. Protagonista di numerose vicende giudiziarie, condannato nel 2019 in primo grado per corruzione, sospeso pertanto da consigliere regionale nella passata ... Leggi su ilfattoquotidiano

