UFFICIALE – Florenzi è un nuovo giocatore del Psg. Il comunicato (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Psg ha annunciato attraverso il proprio sito UFFICIALE che Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del club transalpino Alessandro Florenzi è un ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. L’ex giocatore della Roma arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato UFFICIALE del club transalpino: «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Psg ha annunciato attraverso il proprio sitoche Alessandroè undel club transalpino Alessandroè un ufficialmente undel Paris Saint-Germain. L’exdella Roma arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco ildel club transalpino: «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandrodall’AS Roma. Ilha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista ...

