UFC Fight Night 177 – Anteprima – Waterson Vs Hill (Di venerdì 11 settembre 2020) UFC Fight Night 177 anche chiamata UFC Vegas 10, avrebbe dovuto regalarci una sfida da titolo per i pesi massimi leggeri come main event, ovvero Thiago Santos Vs Glover Teixeira. Purtroppo il COVID-19 ha fatto saltare tutti i piani, a causa del contagio dello stesso Texeira. Così l’incontro principale è diventato il match tutto al femminile tra “The Karate Hottie” Michelle Waterson (17-8) e Angela “Overkill” Hill (12-8), che si preannuncia particolarmente acceso. L’evento in diretta da Las Vegas sarà live su DAZN a partire dalle ore 2.00 di Domenica 13 Settembre. Nel resto della card gli altri nomi che splendono sono l’imbattuto Ottman Azaitar (12-0), lo spavaldo Billy Quarantillo (14-2) e gli imprevedibili Tyson Nam (19-11-1) e Bobby Green ... Leggi su sport.periodicodaily

Come anticipato nelle news del 3 settembre, è saltato il main event di UFC FIGHT NIGHT di questo week-end tra Thiago "Marreta" Santos e Glover Teixeira, a causa della positività al Covid-19 di quest'u ...

