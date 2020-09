UeD, Tina Cipollari umilia Gemma Galgani ma stavolta senza censura: salta il ‘bip’ (Di venerdì 11 settembre 2020) Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato ad assistere a liti furiose tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista storica del programma non si lascia mai sfuggire l’occasione di attaccare – anche pesantemente – la dama torinese e anche in questa nuova edizione appena cominciata nulla è cambiato. Non appena Gemma ha messo piede in studio, Tina è partita all’attacco. Poteva la Vamp essere d’accordo o addirittura complimentarsi con lei (come ha fatto Gianni Sperti) per il lifting al viso a cui si è sottoposta in estate? Certo che no. E infatti, come al solito, non si è risparmiata e, tra critiche feroci, ha deciso di chiamarla ‘Baby Gemma’ adesso. Ma nelle puntate successive ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato ad assistere a liti furiose tra. L’opinionista storica del programma non si lascia mai sfuggire l’occasione di attaccare – anche pesantemente – la dama torinese e anche in questa nuova edizione appena cominciata nulla è cambiato. Non appenaha messo piede in studio,è partita all’attacco. Poteva la Vamp essere d’accordo o addirittura complimentarsi con lei (come ha fatto Gianni Sperti) per il lifting al viso a cui si è sottoposta in estate? Certo che no. E infatti, come al solito, non si è risparmiata e, tra critiche feroci, ha deciso di chiamarla ‘Baby’ adesso. Ma nelle puntate successive ...

Can Yaman è ovunque anche a Uomini e Donne. Tina Cipollari trova il sosia del bell'attore turco in uno dei corteggiatori delle nuove troniste del programma di Maria De Filippi.

Scintille nella puntata odierna di Uomini e Donne, tra una delle ultime coppie della scorsa stagione. Si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan, ospiti in puntata per spiegare i motivi della loro rottura.

