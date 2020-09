Ue: Labriola, 'su recovery plan governo in ritardo' (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Mentre imprenditori, lavoratori, famiglie tentano di sopravvivere alle mille difficoltà causate dal Covid il governo si fa trovare impreparato anche sul recovery plan, con il rischio concreto che i fondi europei arriveranno troppo tardi. L'Ue ci ha esortato a fare presto e bene per poter accedere alle risorse ma, nonostante il Piano Colao, gli Stati Generali, il governo Conte riesce a produrre solo linee guida. I progetti dettagliati arriveranno solo nel 2021, ennesima prova dell'incapacità di agire per il bene del Paese”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano

Agenparl : RECOVERY FUND: LABRIOLA (FI), GOVERNO IMPREPARATO E INCAPACE DI AGIRE PER BENE PAESE - -

Ultime Notizie dalla rete : Labriola recovery Sud, Labriola (Fi): investimenti e flat tax, basta prese in giro Yahoo Notizie Ue: Labriola, 'su recovery plan governo in ritardo'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Mentre imprenditori, lavoratori, famiglie tentano di sopravvivere alle mille difficoltà causate dal Covid il governo si fa trovare impreparato anche sul recovery plan, con ...

Sud, Labriola (Fi): investimenti e flat tax, basta prese in giro

Roma, 5 set. (askanews) - "Il presidente Svimez ha messo nero su bianco che al Sud sono stati sottratti 60miliardi l'anno e che andrebbe risarcito. Basta quindi con le sole dichiarazioni d'intento da ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Mentre imprenditori, lavoratori, famiglie tentano di sopravvivere alle mille difficoltà causate dal Covid il governo si fa trovare impreparato anche sul recovery plan, con ...Roma, 5 set. (askanews) - "Il presidente Svimez ha messo nero su bianco che al Sud sono stati sottratti 60miliardi l'anno e che andrebbe risarcito. Basta quindi con le sole dichiarazioni d'intento da ...