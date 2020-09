Ue: Conte, 'su Recovery plan coinvolgeremo Parlamento e opposizioni' (2) (Di venerdì 11 settembre 2020) (Adnkronos) - "Troveremo le modalità più efficaci - ha assicurato Conte soffermandosi sul dialogo necessario - per rendere questo piano nazionale condiviso con le forze di opposizione e con le forze economiche e culturali del Paese". Leggi su liberoquotidiano

Il Messaggero

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Sul Recovery plan da predisporre per accedere ai fondi Ue "dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento. Dobbiamo trovare il metodo per approntare questo Piano Nazionale c ...(Agenzia Vista) Ajaccio, 11 settembre 2020 10-09-20 Recovery plan, Conte: "Dialogo con opposizione, è piano nazionale" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al 7º Vertice dei Paesi del Sud dell ...