Turiste minorenni violentate | 4 arresti nel materano

Quattro persone sono finite in manette nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due minorenni inglesi durante una festa privata in una villa a Marconia di Pisticci la ...

La violenza sessuale di gruppo consumata in una festa in villa a Marconia di Pisticci, nella notte fra il 7 e l'8 settembre ...