Tumore del fegato: appello degli esperti per l’aggiornamento delle modalità di trattamento della malattia avanzata (Di venerdì 11 settembre 2020) esperti di tutto il mondo si sono riuniti in un meeting virtuale che precede il Congresso 2020 della International Liver Cancer Association (ILCA), anch’esso in forma virtuale, per lanciare una dichiarazione globale di rivalutazione e aggiornamento delle modalità di trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) in stadio avanzato allo scopo di favorire il miglioramento dei tassi di sopravvivenza globale dei pazienti. Questa attività è stata completamente supportata da Bayer. Con la collaborazione di sette esperti di carcinoma epatocellulare, la dichiarazione è volta a fornire una guida chiara e precisa per implementare un approccio clinico relativo al sequenziamento del trattamento sistemico dei pazienti con HCC, in modo particolare in un ... Leggi su meteoweb.eu

Attentato 11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York (LaPresse) Ricorre quest’oggi l’anniversario numero 19 degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York, risalenti appunto all’11 ...

Guastalla, due donazioni al Servizio Infermieristico Domiciliare

Due donazioni al Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) per migliorare e potenziare l’efficacia dell’attività assistenziale. L’associazione AMICI DEL CUORE DI GUASTALLA ha donato 8 zaini d’emergen ...

