Trump e Biden divisi in Pennsylvania per l'11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) A 19 anni dagli attentati dell'11 settembre di al-Qaida, l'America si prepara a mettere fine alla sua guerra in Afghanistan ma si scopre più divisa che mai . Nel giorno del ricordo, tra il rituale minuto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 settembre 2020) A 19 anni dagli attentati dell'11di al-Qaida, l'America si prepara a mettere fine alla sua guerra in Afghanistan ma si scopre più divisa che mai . Nel giorno del ricordo, tra il rituale minuto...

Ultime Notizie dalla rete : Trump Biden Pandemia. Biden: "Trump criminale, ha pensato solo ai soldi" Rai News Usa: italo-americani per Biden organizzano raccolta fondi, presente anche Terence Hill

Sul sito di "Democratici all'estero", l'organizzazione ufficiale del Partito democratico per i cittadini Usa che vivono permanentemente o temporaneamente all'estero, si legge che ad aprire l'evento ...

Hacker russi, cinesi e iraniani prendono di mira le elezioni USA 2020

Microsoft ha divulgato un rapporto nel quale afferma che degli hacker russi, cinesi e iraniani stanno prendendo di mira le elezioni presidenziali americane del 2020. L’azienda di Bill Gates non è l’un ...

