Truffa sugli incentivi statali per il fotovoltaico: sequestrati dieci impianti, sigilli a beni per 39 milioni di euro (Di venerdì 11 settembre 2020) dieci impianti fotovoltaici sequestrati e sigilli a patrimoni illeciti nelle disponibilità di società e soggetti indagati per 39 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione 'Prometeo', scattata ... Leggi su baritoday (Di venerdì 11 settembre 2020)fotovoltaicia patrimoni illeciti nelle disponibilità di società e soggetti indagati per 39di. E' il bilancio dell'operazione 'Prometeo', scattata ...

Truffa sugli incentivi statali per il fotovoltaico: sequestrati dieci impianti, sigilli a beni per 39 milioni di euro

Scoperta la truffa del fotovoltaico Sigilli a 10 impianti in varie regioni

La guardia di finanza di Bari nell’ambito di una inchiesta della procura barese su una presunta truffa sugli incentivi statali per il fotovoltaico ha sequestrato dieci impianti e beni per 39 ...

