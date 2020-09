Tre commercialisti vicini alla Lega sono stati arrestati per il caso Lombardia Film Commission (Di venerdì 11 settembre 2020) (fonte: Twitter)A un mese dall’inizio dell’inchiesta sulla compravendita di un immobile a Cormano (in provincia di Milano) da parte della Lombardia Film Commission – ente che promuove e sponsorizza le produzioni cinematografiche nella regione – i tre principali indagati, i commercialisti Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, sono stati arrestati e scontano ora la pena degli arresti domiciliari con l’accusa di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Gli stessi reati contestati anche a una quarta persona, Fabio Giuseppe Barbarossa, il cui nome non era però emerso nelle fasi iniziali delle ... Leggi su wired

HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - petergomezblog : Fondi #Lega, agli arresti domiciliari i tre commercialisti coinvolti nel caso Film Commission. Sono accusati a vari… - repubblica : Lega sotto shock. Arrestati tre commercialisti vicini al partito - giobandnere : RT @thewaterflea: #nexus voglio Arcuri a fare compagnia ai tre commercialisti e un capannone. - cgregorio52 : RT @Marco_dreams: Precisazione: non sono tre commercialisti vicini alla Lega. Sono il centro di controllo finanziario di tutta la Lega, il… -