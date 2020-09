Tre commercialisti arrestati per corruzione | il sistema Lega è un pozzo senza fondo

Leggi su wired

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Ipa)Ne sono spuntate così tante, in questi anni, da spogliare laNord, e poi la sua erede Laper Salvini Premier, di ogni genere di credibilità politica. Indagini, arresti, spese pazze, compravendite gonfiate, corruttele di ogni tipo, quattrini pubblici finiti chissà dove, consulenze in odore di mafia (chi si ricorda l’ex consulente Paolo Arata?) che avrebbero messo fuori gioco qualsiasi forza politica. Specie una forza politica che non se ne fosse mai assunta un grammo di responsabilità, di quei fatti giudiziari, che non avesse mai spiegato anzitutto ai suoi elettori e simpatizzanti i giri folli di quei soldi (quasi sempre, vale la pena ripeterlo, pubblici) che gli inquirenti inseguono oltre confine. Mai un’ammissione, una spiegazione logica, un chiarimento. Sempre il complotto giudiziario. In ...