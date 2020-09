Traffico Roma del 11-09-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente grave sulla via Aurelia Km 14 località La Massimina versoLa strada è chiusa lasono ancora partire da Castel di Guido incolonnamenti anche in direzione opposta tra via del Casale Lumbroso e Malagrotta code per incidente anche sul percorso Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio a Tor Cervara sul raccordo proprio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti della Pontina allanina incolonnamenti a tratti anche in carreggiata interna tra Cassia bis e ...