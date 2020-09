Tour de France | Martinez vince a Puy Mary Cantal Roglic difende la Maglia Gialla

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020) La tredicesima tappa deldea Daniel Felipe. Primozsempre in. PUY(FRANCIA) – Danielha conquistato la tredicesima tappa delde2020. Un finale perfetto per il colombiano che con il suo passo è riuscito a recuperare Maximilian Schachmann e poi in volata ha battuto l’altro tedesco Lennard Kamna. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, trentunesimo, che è arrivato al traguardo con un ritardo di 9’25” dal vincitore.-Pogacar, show sloveno sull’ultima salita Tra i big l’ultima salita ha parlato sloveno. L’attacco di Pogacar, ...