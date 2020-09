Tour de France 2020, sedicesima tappa: percorso e altimetria (Di venerdì 11 settembre 2020) L’altimetria della sedicesima tappa del Tour de France 2020, lunga 164 chilometri da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans. Una frazione adatta alle fughe ma anche a possibili imboscate tra gli uomini di classifica che potrebbero avere terreno adatto per inscenare attacchi. Intorno a metà corsa sono previste le salite del Col de Porte (7,4 km al 6,8%) e della Cote de Revel (6 km all’8%), poi nel finale la lunga salita con abbuoni in vetta alla Montèe de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km al 6,5%) a cui seguirà un lungo falsopiano in discesa che porterà agli ultimi 2200 metri di salita che presentano ancora una pendenza media del 6,5%. Una ripartenza potenzialmente esplosiva dopo il secondo e ultimo giorno di ... Leggi su sportface

GroupM_Italy : In questi giorni si disputa il #TourDeFrance: un’interessante analisi fa chiarezza sui principali fattori economici… - infoitsport : LIVE Tour de France 2020, tappa di oggi in DIRETTA: si torna a salire sul Massiccio Centrale! - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal https://t.c… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal https://t.c… - RassegnaZampa : #Ciclismo #TourdeFrance Oggi 13ª tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary, si attende il duello tra Roglic e Bernal -