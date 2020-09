Tour de France 2020: la Francia s’inchina ai figli del tricorno (Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi era in programma la tredicesima frazione del Tour de France 2020, una cavalcata di 191 chilometri nel Massiccio Centrale da Chatel – Guyon a Puy Mary Cantal. Si attendeva grande spettacolo e così è stato anzi, per essere precisi, lo show è stato doppio con due gare distinte ma entrambe emozionanti sia per la vittoria di giornata che per la classifica generale. La tappa è stata vinta con pieno merito dal colombiano Daniel Martinez (EF Pro Cycling) che ha preceduto il duo tedesco della Bora – Hansgrohe, composto dal vincitore della Parigi – Nizza, Maximilian Schachmann. e dal connazionale Lennard Kämna. La lotta per il successo di giornata è stata circoscritta tra i 17 corridori fuggiti in partenza e poi gradualmente dispersisi nei terribili ultimi 15 km del percorso che ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi era in programma la tredicesima frazione delde, una cavalcata di 191 chilometri nel Massiccio Centrale da Chatel – Guyon a Puy Mary Cantal. Si attendeva grande spettacolo e così è stato anzi, per essere precisi, lo show è stato doppio con due gare distinte ma entrambe emozionanti sia per la vittoria di giornata che per la classifica generale. La tappa è stata vinta con pieno merito dal colombiano Daniel Martinez (EF Pro Cycling) che ha preceduto il duo tedesco della Bora – Hansgrohe, composto dal vincitore della Parigi – Nizza, Maximilian Schachmann. e dal connazionale Lennard Kämna. La lotta per il successo di giornata è stata circoscritta tra i 17 corridori fuggiti in partenza e poi gradualmente dispersisi nei terribili ultimi 15 km del percorso che ...

