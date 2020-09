Tottenham, offerta per Belotti: no del Torino. Le cifre (Di sabato 12 settembre 2020) Il Tottenham ha tentato il blitz per Andrea Belotti: l’offerta degli inglesi non ha convinto il club granata Il Tottenham ha effettuato un sondaggio per Andrea Belotti, presentando un’offerta ufficiale al Torino sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 50 milioni. Come riportato da Sky Sport, il club granata non ha preso in considerazione la proposta dell’attaccante, che partirebbe solamente a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ilha tentato il blitz per Andrea: l’degli inglesi non ha convinto il club granata Ilha effettuato un sondaggio per Andrea, presentando un’ufficiale alsulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 50 milioni. Come riportato da Sky Sport, il club granata non ha preso in considerazione la proposta dell’attaccante, che partirebbe solamente a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com

