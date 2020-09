Torino, badante peruviana tenta di uccidere un 88enne facendogli bere liquido antigelo per auto (Di venerdì 11 settembre 2020) Dovrà rispondere di tentato omicidio. Una badante peruviana 46enne – residente in bassa Valsusa – è agli arresti domiciliari. I carabinieri la ritengono responsabile di aver fatto bere del liquido antigelo per auto a un anziano 88enne. Avrebbe agito per ragioni di natura economica. La badante aveva accompagnato l’anziano in ospedale L’indagine è stata avviata nel giugno del 2019 quando l’anziano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Aveva ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda all’interno di una bottiglia. Ad accompagnare l’uomo all’ospedale era stata proprio la badante. ... Leggi su secoloditalia

