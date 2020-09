Terremoto Italia, doppia scossa avvertita in diverse regioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Aggiornamento ore 12,20: una seconda scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 12,21 a tre chilometri da Tessarolo, poco distante da Serravalle, ad una profondità di 27 chilometri. Genova. Una scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina nei pressi di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, alle 11,28: la magnitudo di 3,1 fanno classificare questo fenomeno come “leggero”, ma la scossa è stata avvertita anche in qualche comune dell’entroterra genovese, come Isola del Cantone e Busalla. (Continua...) L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a 3 chilometri dal centro di Serravalle, ad una ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 settembre 2020) Aggiornamento ore 12,20: una secondadidi magnitudo 2.0 è stata registrata alle 12,21 a tre chilometri da Tessarolo, poco distante da Serravalle, ad una profondità di 27 chilometri. Genova. Unadiè stata registrata questa mattina nei pressi di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, alle 11,28: la magnitudo di 3,1 fanno classificare questo fenomeno come “leggero”, ma laè stataanche in qualche comune dell’entroterra genovese, come Isola del Cantone e Busalla. (Continua...) L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a 3 chilometri dal centro di Serravalle, ad una ...

