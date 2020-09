Terremoto Centro Italia | recuperato un antico manufatto da una chiesa crollata nel sisma a Casperia FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 11 settembre 2020) I vigili del fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, hanno portato a termine questa mattina, nel comune dinelladi Santa Maria in Legarano, l’operazione di recupero di un importante, presente all’interno della struttura colpita daldel 2016. Si tratta di un prezioso simulacro ligneo policromo raffigurante la ‘Madonna con il Bambino’ datata 1489. In sinergia con il Mibact, il Ministero dei beni culturali e per il turismo, i pompieri sabini hanno provveduto in sicurezza al recupero dell’opera in legno, appoggiata all’interno di una nicchia nell’abside dell’edificio, oltre a tutta una serie di altre opere minori.L'articolo...