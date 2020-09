(Di venerdì 11 settembre 2020) Una scossa didella magnitudo di 3,1 é stata registrata questa mattina alle ore 11.28 in provincia di. In particolare l’è stato individuato aad una profondità di 24.9 km. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Terremoto ad #Alessandria, epicentro Novi Ligure - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #ALESSANDRIA, in #PIEMONTE, a #Serravalle #Scrivia. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI -

