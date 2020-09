Teresa è morta in Svizzera per salvare tre bambini. Ma era italiana e il governo se ne frega (Di venerdì 11 settembre 2020) Segnatevi questo nome e questo cognome: Teresa Cavelli. E se siete cristiani fatevi il segno della croce. Forse, in Vaticano, non lo sanno ancora. Ma lei è già in paradiso. Teresa era una migrante. Ma era una migrante che non fa notizia. Era una lavoratrice italiana all’estero. Teresa era italiana, ma di lei il governo italiano se n’è fregato da viva. E se ne frega ncora di più da morta. Teresa era cattolica, ma su di lei il Papa non ha ancora proferito una parola. Teresa è morta in Svizzera. E per ora anche gli svizzeri se ne fregano. Dal loro punto di vista è normale: se ne frega ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Segnatevi questo nome e questo cognome:Cavelli. E se siete cristiani fatevi il segno della croce. Forse, in Vaticano, non lo sanno ancora. Ma lei è già in paradiso.era una migrante. Ma era una migrante che non fa notizia. Era una lavoratriceall’estero.era, ma di lei ilitaliano se n’èto da viva. E se nencora di più daera cattolica, ma su di lei il Papa non ha ancora proferito una parola.in. E per ora anche gli svizzeri se neno. Dal loro punto di vista è normale: se ne...

