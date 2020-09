Telese Terme | Carofano | “Attacco su mie indennità è solo strumentale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Continua la polemica ain vista delle prossime elezioni amministrative, a parlare è Pasqualeper la lista “città”, che risponde agli attacchi giunti dagli sfidanti. “Una nota stampa scritta per attaccare la mia persona e provare a spostare l’attenzione di una intera campagna elettorale sulle indennità da me percepite in qualità di Sindaco dimostra ancora una volta l’inconsistenza di un progetto politico per una lista, quello di Giovanni Caporaso, che in tre settimane mai ha presentato una proposta concreta o spiegato quale possa essere la visione che hanno per il futuro di. Un Caporaso che continua a fuggire, intanto, da un ...