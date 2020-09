Svolta nell’inchiesta sui soldi spariti della Lega. I commercialisti del Carroccio arrestati per peculato. Continua la caccia ai 49 milioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Sembra sempre più difficile far finta di niente in merito all’inchiesta sulla compravendita da parte della fondazione Lombardia film commission che, ormai da settimane, tormenta la Lega. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, sono finiti agli arresti domiciliari i tre commercialisti vicini al Carroccio e indagati nell’ambito dell’acquisto del capannone di Cormano, nel milanese, da parte della fondazione no profit di proprietà della Regione Lombardia e del comune. Il provvedimento riguarda Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, tutti accusati a vario titolo dei reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Si tratta di nomi noti che ... Leggi su lanotiziagiornale

