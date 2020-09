"Stuprata in spiaggia al Circeo da due romani". La denuncia choc di una 19enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Stuprata a 19 anni da due coetanei. E' la denuncia choc della vittima, una giovane romana, che ha raccontato di essere stata violentata la notte di Ferragosto sulla spiaggia di San Felice Circeo. Lei appena diplomata, lui neo laureato. La sera del 15 agosto sarebbe stata Stuprata da quello che e da un suo amico secondo quanto riferito nella denuncia - da verificare - presentata al commissariato di San Basilio a Roma. La 19enne sotto shock si sarebbe recata non subito al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi per farsi visitare. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti su un tratto di spiaggia libera, quello di Paglia Verde. Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020)a 19 anni da due coetanei. E' ladella vittima, una giovane romana, che ha raccontato di essere stata violentata la notte di Ferragosto sulladi San Felice. Lei appena diplomata, lui neo laureato. La sera del 15 agosto sarebbe statada quello che e da un suo amico secondo quanto riferito nella- da verificare - presentata al commissariato di San Basilio a Roma. Lasotto shock si sarebbe recata non subito al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi per farsi visitare. Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti su un tratto dilibera, quello di Paglia Verde.

eziomauro : Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' - repubblica : Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' - LaStampa : Violenza al Circeo, una ragazza stuprata in spiaggia da due neo-laureati dell’Eur - vatenacttencass : Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' - Keynesblog : RT @eziomauro: Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: 'Stuprata in spiaggia da due romani' -