‘Stranger Things’, uno degli interpreti più amati ha sposato una famosa cantante! (Foto) (Di venerdì 11 settembre 2020) Lily Allen e David Harbour sono convolati a nozze. La cantante e l’amatissimo attore di Stranger Things erano usciti allo scoperto come coppia ad ottobre dello scorso anno in occasione dell’after party del Saturday Night Live. Per la Allen si tratta del secondo matrimonio. Nel 2011, infatti, aveva sposato Sam Cooper dal quale ha avuto due figlie, Ethel di 8 anni e Marnie di 7. La cerimonia si è tenuta a Las Vegas, nella Graceland Wedding Chapel, ed è stata officiata da un imitatore di Elvis Presley. Per il grande evento Lily ha indossato un abito corto con cinturino in vita di Dior e i due, come testimoniano le Foto da loro postate su Instagram, dopo la celebrazione hanno deciso di concedersi un hamburger in uno street food del posto: L'articolo ‘Stranger Things’, uno degli ... Leggi su isaechia

