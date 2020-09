Storie Italiane, Rita Forte torna in tv e racconta la lotta contro il tumore (Di venerdì 11 settembre 2020) Rita Forte torna in tv e racconta la lotta contro il tumore in una lunga intervista a Storie Italiane. La cantante e conduttrice è stata ospite dello studio di Eleonora Daniele dove si è confessata con la consueta sincerità. Rita ha svelato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile, segnato dalla scoperta che il cancro era tornato e da un incidente in motorino insieme al compagno Raniero. “Tante persone pensano che noi dello spettacolo siamo immuni dalle cose tristi – ha spiegato alla Daniele -, invece io come tutti ho alternato gioie e dolori. L’anno scorso è stato un anno molto difficile”. Rita ha raccontato di ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 settembre 2020)in tv elailin una lunga intervista a. La cantante e conduttrice è stata ospite dello studio di Eleonora Daniele dove si è confessata con la consueta sincerità.ha svelato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile, segnato dalla scoperta che il cancro erato e da un incidente in motorino insieme al compagno Raniero. “Tante persone pensano che noi dello spettacolo siamo immuni dalle cose tristi – ha spiegato alla Daniele -, invece io come tutti ho alternato gioie e dolori. L’anno scorso è stato un anno molto difficile”.hato di ...

