Stevanato Group | l’azienda italiana che produrrà milioni di flaconi per il vaccino anti Covid

Mentre i laboratori di ricerca delle aziende farmaceutiche di tutto il mondo lavorano per trovare il vaccino anti Covid, alcune realtà si tengono pronte per la fase successiva: quella della distribuzione su scala globale. I vari governi stanno già ordinano centinaia di milioni di contenitori e fanno leva sui produttori affinché intensifichino la produzione: le stime dicono infatti che nei prossimi due anni la domanda mondiale dei flaconi in vetro raddoppierà, passando da uno a due miliardi. Stevanato Group, azienda leader nel mondo Tra le aziende che si occupano della produzione di questi prodotti in vetro ce n'è anche una italiana, la Stevanato Group, che ha sede a Piombino

«Siamo abituati a fornire, per grosse case farmaceutiche, diverse centinaia di milioni di pezzi – dice l’amministratore delegato Franco Stevanato –. Abbiamo macchine che lavorano 7 giorni su 7, 24 ore ...

