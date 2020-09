Stefano De Martino si diverte con gli amici: “Non sono un monaco” (Foto) (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi c’è in barca con Stefano De Martino? Libero da impegni di lavoro il ballerino e conduttore si sta godendo la sua estate in barca (Foto). Dopo averlo visto con la bellissima Fortuna adesso è lui a postare la Foto con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli, la sorella e altre persone. Tre coppie in barca ed è facile dire che Stefano De Martino si sia già fidanzato dopo l’addio a Belen Rodrigez. Lui non aggiunge altro ma arrivano voci di un suo commento. A Stefano dà fastidio che il gossip lo piazzi sulle riviste con questa o quell’altra ragazza, sarà lui a decidere quando mostrarsi con una donna. Questo cosa significa? Non ha certo negato il suo interesse per la splendida ragazza campana. Niente da fare, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020) Chi c’è in barca conDe? Libero da impegni di lavoro il ballerino e conduttore si sta godendo la sua estate in barca (). Dopo averlo visto con la bellissima Fortuna adesso è lui a postare lacon Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli, la sorella e altre persone. Tre coppie in barca ed è facile dire cheDesi sia già fidanzato dopo l’addio a Belen Rodrigez. Lui non aggiunge altro ma arrivano voci di un suo commento. Adà fastidio che il gossip lo piazzi sulle riviste con questa o quell’altra ragazza, sarà lui a decidere quando mostrarsi con una donna. Questo cosa significa? Non ha certo negato il suo interesse per la splendida ragazza campana. Niente da fare, ...

