Stefano de Martino, l'affetto di Marcello Sacchetta: l'incontro (Di venerdì 11 settembre 2020) Stefano De Martino, nonostante la recente separazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez, continua a condividere con lei un amore che non finirà mai: quello per il figlio Santiago, con il quale si dimostra un padre attento e presente. Proprio per questo, Stefano era a Milano per il primo giorno di scuola del figlio.

kleeiaa : @httpflw Non solo stefano de Martino poi corona e chissà quanti altri adesso si è fissata x can Ok - mikrokojeon : le priorità della tv italiana sono parlare delle relazioni di belen, stefano de martino e alessia marcuzzi, pensate un po' come stiamo messi - ItaliaRai : Risate assicurate vi aspettano con“Made in Arteteca”, ospiti speciali: Stefano De Martino Fatima Trotta, Edoardo Be… - smilingxyou : raga perché mio zio ha stefano de martino come migliore amico e io no? me lo spiegate? - iosonodelleone : Ma vogliamo parlare della Reunion che tutti stavamo aspettando: Stefano De Martino e @marcellosacchet ?? ??… -