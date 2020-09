Spazio, 18 studenti al lavoro per il satellite centroamericano (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Tre Paesi dell’America centrale si preparano ad andare in orbita. Honduras, Costa Rica e Guatemala hanno infatti dato via all’iniziativa Spacethon, che si prefigge di costruire un satellite artificiale da inviare intorno alla Terra nei prossimi mesi. Il veicolo spaziale prenderà il nome di Morazan, condottiero honduregno presidente tra il 1830 e il 1839 della Repubblica Federal de Centro America, che all’epoca occupava il territorio di quasi tutta la regione attuale. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – Tre Paesi dell’America centrale si preparano ad andare in orbita. Honduras, Costa Rica e Guatemala hanno infatti dato via all’iniziativa Spacethon, che si prefigge di costruire un satellite artificiale da inviare intorno alla Terra nei prossimi mesi. Il veicolo spaziale prenderà il nome di Morazan, condottiero honduregno presidente tra il 1830 e il 1839 della Repubblica Federal de Centro America, che all’epoca occupava il territorio di quasi tutta la regione attuale.

