Spaccio di marijuana e minacce con pistole finte ai coetanei | tre giovani nei guai

poliziadistato : #5settembre #Squadramobile Bologna arresta un cittadino kosovaro per spaccio di droga e detenzione illegale di armi… - lana_carlotta : RT @ilgiornale: Como, arrestato Sciglio MC, rapper star del web: deteneva ai fini di spaccio cacaina e marijuana. - Fastiddio1 : RT @ilgiornale: Como, arrestato Sciglio MC, rapper star del web: deteneva ai fini di spaccio cacaina e marijuana. - VittorioCurro : RT @ilgiornale: Como, arrestato Sciglio MC, rapper star del web: deteneva ai fini di spaccio cacaina e marijuana. - barbara77120119 : RT @ilgiornale: Como, arrestato Sciglio MC, rapper star del web: deteneva ai fini di spaccio cacaina e marijuana. -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio marijuana

TrevisoToday

Un'auto con tre, o forse quattro, persone incappucciate entra in via Brescia, traversa di via Porchiera, di fronte al Villaggio Coppola. Si ferma nei pressi di uno dei tanti villini della zona, quelli ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...