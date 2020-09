Sondaggi politici Tp: 66,9% romani contrario a bis Raggi (Di venerdì 11 settembre 2020) Una bocciatura totale. E’ quella che i romani riservano alla sindaca Virginia Raggi colpevole, secondo il 66,6%, di non aver affrontato seriamente la crisi economica causata dalla pandemia Covid-19. E’ quanto emerge da un Sondaggio realizzato da Termometro Politico per Affaritaliani.it. Segui Termometro Politico su Google News A promuovere la prima cittadina della Capitale è una minoranza 30,6%. Percentuale che combacia perfettamente con il numero di persone che si dice favorevole ad una ricandidatura di Raggi (30,9%), per altro già annunciata. Fonte: Termometro PoliticoSondaggi politici Tp: maggioranza romani contro un bis di Raggi Contro un suo secondo mandato si schiera però la maggioranza dei ... Leggi su termometropolitico

