Solo grano 100% italiano per la pasta Rummo (e senza pesticidi) (Di venerdì 11 settembre 2020) Solo grano italiano per la pasta Rummo (e senza pesticidi). L'azienda beneventana Rummo ha deciso che d'ora in poi tutte le sue paste saranno prodotte con soltanto grano italiano e quindi non Solo i tipi biologici, come finora. E non Solo il grano dovrà essere rigorosamente "grown in Italy", ma anche libero da pesticidi. La decisione arriva dopo un accordo che il prestigioso pastificio campano ha stretto con Coldiretti. Per non por tempo in mezzo, allo stabilimento sono già arrivati 8mila quintali (800 tonnellate) di grano da parte del Consorzio dei produttori sanniti. Stando al disciplinare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Solo grano Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano Il Sole 24 ORE RECOVERY FUND, Per ora solo promesse all’agricoltura. E scoppia pure la grana Brexit per l’export

Per il Governo Conte è il momento di passare dalle promesse ai fatti. L’agricoltura e l’agroalimentare nel lockdown e nelle successive fasi del post Covid 19 hanno incassato elogi, ringraziamenti e ...

Allergia al grano, la desensibilizzazione orale aiuta

La desensibilizzazione orale alle proteine del grano, o frumento, ovvero l’assunzione di piccole quantità dell’alimento da parte dei soggetti allergici, sembra essere efficace nel ridurre i rischi ass ...

