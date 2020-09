Sogin presenta il piano industriale 2020-2025 Fissati gli obiettivi strategici per rafforzare know-how e migliorare l’avanzamento nel decommissioning nucleare

(Di venerdì 11 settembre 2020) L’Amministratore delegato di, Emanuele Fontani, ha illustrato il nuovodel Gruppo che si occupa deldelle centrali nucleari italiane. I principalidelsono: il miglioramento delle performance nel core business, attraverso un nuovo modello organizzativo; la generazione di valore per il sistema Paese, finalizzato alla tutela dell’ambiente e della salute attraverso processi industriali improntati ai principi della sostenibilità e dell’economia circolare; il mantenimento del presidio di competenze per la realizzazione e l’esercizio del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico; il presidio del Grupponel ...

