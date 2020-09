Sky Sport: “Il Villarreal ha chiesto informazioni alla Juve per De Sciglio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nei prossimi giorni figura il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino classe ’92 non ha convinto nelle ultime stagioni in bianconero e per Pirlo non sarebbe un elemento indispensabile. Ecco perché in caso di offerte soddisfacenti la Juve è pronta a lasciarlo andare. Le pretendenti non … L'articolo Sky Sport: “Il Villarreal ha chiesto informazioni alla Juve per De Sciglio” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Rugby, Nuova Zelanda: al via la Mitre 10 Cup su Sky Sport: quello che c'è da sapere Sky Sport Fatta per Florenzi al PSG. Giocatore in partenza per Parigi per visite e firme: le cifre dell'affare

Alessandro Florenzi si appresta a lasciare la Roma: accordo trovato con il PSG. Giocatore in Francia per le visite mediche ...

GIROUD ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato: intesa fra club e giocatore, ma il Chelsea…

Olivier Giroud è il nome delle ultime ore per l’attacco della Juventus, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport, secondo cui addirittura sarebbe già stata trovata un’intesa biennale fra il club ...

Alessandro Florenzi si appresta a lasciare la Roma: accordo trovato con il PSG. Giocatore in Francia per le visite mediche ...Olivier Giroud è il nome delle ultime ore per l’attacco della Juventus, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport, secondo cui addirittura sarebbe già stata trovata un’intesa biennale fra il club ...