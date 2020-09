Simula incidente per nascondere l’omicidio dell’amico ed incassare l’eredità: arrestato (Di venerdì 11 settembre 2020) Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano accusato di aver Simulato un incidente per nascondere l’omicidio dell’amico che gli aveva lasciato una cospicua eredità. Una terribile vicenda è emersa dalle indagini condotte dalla squadra mobile della Polizia di Milano che giovedì ha arrestato un uomo di 48 anni. Secondo quanto … L'articolo Simula incidente per nascondere l’omicidio dell’amico ed incassare l’eredità: arrestato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

