Silvio Berlusconi come sta, i medici sono ottimisti, ma cauti per l’età (il 29 settembre compie 84 anni) (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ex premier lotta contro il coronavirus, ricoverato nella sua stanza personale al San Raffaele di Milano, con un principio di polmonite bilaterale. I medici sono ottimisti, ma cauti per l’età (il 29 settembre compie 84 anni) e i precedenti problemi di salute. Silvio è in un fase delicata e l’umore sarebbe cupo. Le indiscrezioni poi parlano di tensioni fra i figli. Positivi Luigi e Barbara che sbotta: «Non sono io l’untricel». La rabbia della primogenita Marina che aveva “blindato” il padre in Francia durante il lockdown, ma che poi si è scoperta anche lei positiva; l’apprensione della nuova compagna Marta Fascina (anche lei positiva) e tutti i retroscena. Sesto ... Leggi su aciclico

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - GiovanniRoi : Silvio Berlusconi, la consigliera del Pd Carmela Rozza: 'Se non fosse stato il presidente, sarebbe morto in una Rsa… - OregonAntonio : #Berluscovid: quelli che insultano Silvio Berlusconi in questo contesto sono solo imbecilli! -