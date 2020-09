Si aggrava la posizione degli arrestati per la morte di Willy Dopo l’autopsia la Procura di Velletri gli contesta l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ladi, sulla baseaccertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4per l’omicidio diMonteiro Duarte, il 21enne della provincia di Frosinone ucciso a calci e pugni lo scorso sabato 5 settemnre. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia non dovranno più rispondere di omicidio preterintenzionale, bensì di omicidioto dai. L'articolo Silaper ladil’autopsia ladi ...

Non più omicidio preterintenzionale, ma volontario. Secondo l’accusa, potrebbero aver picchiato Willy con la precisa volontà di ucciderlo i quattro indagati per la morte del giovane di Paliano. Gli in ...Come da noi anticipato mezz'ora fa, si aggrava la posizione giudiziaria dei quattro indagati per la morte del 21enne di Paliano Willy Monteiro Duarte: gli inquirenti della Procura di Velletri, infatti ...