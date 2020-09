Sgarbi alla mostra di Venezia fuori di sè contro gli uomini della sicurezza e poi dice “era uno scherzo, stavo facendo Sgarbi che imita Sgarbi” (Di venerdì 11 settembre 2020) Vittorio Sgarbi è contro l’uso smoderato delle mascherine e questo è, ormai, risaputo. E’ tanto contro un uso esagerato delle mascherine che, in qualità di Sindaco di Sutri, ha emanato un’ordinanza che prevede una sanzione per chi usa la mascherina quando non ce ne bisogno come per esempio in macchina da soli, o all’aperto se non ci sono assembramenti. Vittorio Sgarbi, che asserisce di non essere un negazionista de covid ma un prudente che non tollera gli allarmismi e la strategia del terrore, è sempre molto duro contro chi intende spaventare il mondo con le teorie più estremiste sul coronavirus. Vittorio Sgarbi va alla ... Leggi su baritalianews

