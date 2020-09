Serie C, Foggia ripescato: respinti i ricorsi di Picerno e Bitonto (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Foggia conferma la sua presenza in Serie C, giocherà molto probabilmente nel girone del Palermo.Sono stati respinti i ricorsi di Picerno e Bitonto, così da confermare la presenza del club pugliese nel prossimo campionato di Serie C. Ecco il comunicato ufficiale della decisione della Corte Federale D'Appello:"La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto i reclami dell’AZ Picerno e dell’USD Bitonto. Le due società, deferite per l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Girone H del Campionato di Serie ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilconferma la sua presenza inC, giocherà molto probabilmente nel girone del Palermo.Sono statidi, così da confermare la presenza del club pugliese nel prossimo campionato diC. Ecco il comunicato ufficiale della decisione della Corte Federale D'Appello:"La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto i reclami dell’AZe dell’USD. Le due società, deferite per l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Girone H del Campionato di...

LuigiMirandafg : Il #Foggia torna in serie C. I colori rossoneri ritornano nel calcio professionistico. Dove la nostra storia merit… - PassioneMessina : Picerno e Bitonto, respinti i ricorsi. Il Foggia è in Serie C. - WiAnselmo : #SerieC, #Foggia ripescato: respinti i ricorsi di Picerno e Bitonto - Mediagol : #SerieC, #Foggia ripescato: respinti i ricorsi di Picerno e Bitonto - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: Tonio Sepa intervista Vittorio Galigani: 'Il Foggia può festeggiare la Serie C perché...' -