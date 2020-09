Serie A, decisi gli orari dei tre recuperi della prima giornata (Di venerdì 11 settembre 2020) La Lega Serie A ha appena comunicato gli orari delle tre gare della prima giornata di campionato che sono state rinviate a mercoledì 30 settembre. Alle ore 18:00 apriranno Benevento-Inter e Udinese-Spezia, mentre in serata chiuderà il programma Lazio-Atalanta, il cui fischi d’inizio è previsto alle 20:45. Ricordiamo come la stagione 2020/21 si aprirà il prossimo 19 settembre con gli anticipi della prima giornata Fiorentina-Torino alle 18:00 e Verona-Roma alle 20.45. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) La LegaA ha appena comunicato glidelle tre garedi campionato che sono state rinviate a mercoledì 30 settembre. Alle ore 18:00 apriranno Benevento-Inter e Udinese-Spezia, mentre in serata chiuderà il programma Lazio-Atalanta, il cui fischi d’inizio è previsto alle 20:45. Ricordiamo come la stagione 2020/21 si aprirà il prossimo 19 settembre con gli anticipiFiorentina-Torino alle 18:00 e Verona-Roma alle 20.45.

sportface2016 : #SerieA, decisi gli orari dei tre recuperi della prima giornata - WolfMercato : @diecidieci10 Punti di vista. Io anzi li ho visti fin troppo decisi su alcuni obiettivi finora. Ma se non esce gent… - kingzajn : sono passati 11, ricordo come se fosse ieri la prima volta che io, decisamente piccola, decisi di iniziare questa s… - Ahoneststarfish : Comunque la mia scelta di iniziare Prison Break è stata del tutto casuale, mi annoiavo e allora decisi di iniziare… - newthomas__ : ma mi ricordo ancora il giorno in cui vidi questa gif di brian e justin e andai a leggere i commenti per capire chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie decisi Serie A, decisi anticipi e posticipi fino alla 4ª giornata: al Crotone arriva Magallán (VIDEO) TgCal24.it De Laurentiis positivo, trema la serie A: quel microfono e Vigorito sull'aereo

Le ha rotte, anzi le ha frantumate a chiunque, prima, durante e dopo il lockdown. Dunque nessuno si meravigli se qualche collega buontempone abbia sparso la voce di quel malessere figlio di una «abbuf ...

De Laurentiis positivo al Covid-19: lascia Capri e rientra a Roma in ambulanza. Il racconto

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...

Le ha rotte, anzi le ha frantumate a chiunque, prima, durante e dopo il lockdown. Dunque nessuno si meravigli se qualche collega buontempone abbia sparso la voce di quel malessere figlio di una «abbuf ...La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...