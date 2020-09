Sequestrati nel porto di Napoli 10 mila pannelli fotovoltaici: erano diretti in Africa (Di venerdì 11 settembre 2020) I carabinieri del Noe di Napoli, unitamente al II gruppo della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 10.000 pannelli fotovoltaici nel porto di Napoli. Il carico destinato al Mali (Africa) era proveniente da un sito industriale della provincia di Cagliari e ceduto per l’esportazione ad una società di spedizione del nuorese. È stato denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercato Africano un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito dai pannelli fotovoltaici dismessi. Nel corso dell’ispezione dei container, i militari e i funzionari operanti hanno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) I carabinieri del Noe di, unitamente al II gruppo della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 10.000neldi. Il carico destinato al Mali () era proveniente da un sito industriale della provincia di Cagliari e ceduto per l’esportazione ad una società di spedizione del nuorese. È stato denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercatono un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito daidismessi. Nel corso dell’ispezione dei container, i militari e i funzionari operanti hanno ...

