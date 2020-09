Senza mascherina, bacia giornalista di La7: bufera sulla Cunial (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau "Lo sai che ti stai ammalando mentre stai usando la mascherina?", ha detto l'onorevole al giornalista Alessio Lasta durante l'intervista, prima di compiere il gesto dinanzi alle telecamere "La Parlamentare Cunial ha aggredito il nostro inviato Alessio Lasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste": questo il messaggio sulla pagina Twitter di "Piazza Pulita", in cui viene anticipato il contenuto del video con la scena incriminata, un estratto del servizio mandato in onda sulla manifestazione tenuta da coloro che l'opinione pubblica ha oramai bollato come "negazionisti del Covid". "E la mascherina, onorevole Cunial?", chiede il giornalista della trasmissione ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau "Lo sai che ti stai ammalando mentre stai usando la?", ha detto l'onorevole alAlessio Lasta durante l'intervista, prima di compiere il gesto dinanzi alle telecamere "La Parlamentareha aggredito il nostro inviato Alessio Lasta saltandogli addosso e provando arlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste": questo il messaggiopagina Twitter di "Piazza Pulita", in cui viene anticipato il contenuto del video con la scena incriminata, un estratto del servizio mandato in ondamanifestazione tenuta da coloro che l'opinione pubblica ha oramai bollato come "negazionisti del Covid". "E la, onorevole?", chiede ildella trasmissione ...

